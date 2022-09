Auto brucia nella notte, evitati i danni ai veicoli parcheggiati vicino

Alcuni abitanti di Marina Romea nella notte tra sabato e domenica sono stati svegliati dal rumore prodotto da un incendio autovettura nei pressi di un parcheggio pubblico, un'utilitaria Wolkswagen. E' accaduto intorno alle 2 in via dei Gelsi: sono intervenute una squadra di Vigili del Fuoco di Ravenna, supportati dalla autobotte con una scorta d'acqua e schiuma. L'incendio è partito dall'area anteriore del motore e si stava propagando anche ad un auto parcheggiata vicino e a dei contenitori dei rifiuti urbani. L'intervento della squadra ha permesso di "tagliare" il fronte del fuoco, utilizzando il nuovo schiumogeno in dotazione, biodegradabile e non inquinante. Sono intervenuti in totale due mezzi e 7 vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per le indagini. L'intervento si è risolto alle 4 di domenica mattina. Non ci sono feriti. Si indaga per ricostruire l'origine di un incendio notturno.