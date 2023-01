Dopo la piena l'acqua si abbassa e dal canale riemerge un'auto

Dopo il salvataggio dei tre cani che rischiavano di annegare, martedì mattina i Vigili del fuoco hanno "ripescato" un'automobile da un canale. L'allarme al Comando provinciale dei pompieri è scattato attorno alle 10.45, con la segnalazione di un veicolo all'interno di un canale a Montaletto di Cervia. Dopo le piene degli scorsi giorni, infatti, scendendo il livello dell'acqua è riemersa l'auto, una Fiat 500.

Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cervia, con a supporto l'autogrù e fuoristrada con gommone su rimorchio e specialisti Sfa (soccorritore fluviale-alluvionale) dalla centrale di Ravenna, oltre al nucleo sommozzatori del comando di Bologna, per recuperare l'auto. Sul posto, per precauzione e per indagare sul caso, anche il personale del 118 e i Carabinieri.