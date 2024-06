Auto incendiate a Lugo, la Prefettura: "Più controlli per fermare un piromane che opera senza alcun schema logico"

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Ravenna, dedicato alle misure di sicurezza da mettere in campo per il passaggio del Tour de France, il Comitato ha preso anche in esame, alla presenza della sindaca di Lugo Elena Zannoni, i recenti episodi di incendi dolosi ai danni di autovetture private da parte di un piromane che si aggira sul territorio. Pochi giorni fa è avvenuto il quarto episodio incendiario nella città di Lugo.

La Prefettura fa sapere che saranno intensificati i servizi di vigilanza e controllo e l’attività info-investigativa per prevenire ulteriori episodi similari che, comunque, dalle prime attività svolte "non appaiono riconducibili a gruppi criminali ma all’azione di un piromane che opera senza alcun schema logico". E’ stata chiesta, a tal riguardo, la massima collaborazione della cittadinanza in termini di segnalazioni alle forze dell’ordine e di evitare “comportamenti attivi” che potrebbero compromettere l’efficacia delle azioni in atto per individuare il responsabile.

“Voglio ringraziare personalmente e a nome della cittadinanza il Prefetto e le forze dell’ordine per ciò che stanno facendo per individuare il piromane e colgo l’occasione per ringraziare anche la nostra polizia locale che supporta con i propri strumenti le attività di indagine - ha dichiarato la sindaca Zannoni. - “È evidente che l’allarme tra i cittadini è elevato, ma ci rassicura sapere che l’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica è altrettanto alta”.