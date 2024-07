Piromane fa strage di auto a Lugo, residenti disperati: "Viviamo nell'ansia, servono più telecamere"

Da un mese i residenti della zona est del centro storico di Lugo vivono nell'ansia di risvegliarsi scoprendo che la loro auto parcheggiata in strada è stata distrutta dalle fiamme. L'atmosfera che si respira in città è pesante, e non solo per via del fumo degli incendi dolosi che da inizio giugno hanno già distrutto una quindicina di automobili.

Dietro a questi roghi, ne sono sicuri gli inquirenti, ci sarebbe la mano della stessa persona: un piromane che a giugno ha colpito nell'ultimo episodio in via Marescotti; poi, andando indietro in ordine cronologico, in piazzale Tiziano, quello precedente in via Macello Vecchio, subito prima in via Giaccari e ancora di nuovo in piazzale Tiziano. Cinque 'colpi' tutti con lo stesso modus operandi.

Tra le vittime che hanno perso la propria auto c'è Valeria Negrini, oculista di Lugo, che aveva parcheggiato la sua Volkswagen T-Roc comprata da pochissimo in via Marescotti. "La parte dietro è rimasta integra, ma davanti è distrutta e il meccanico ha detto che non c'è modo di ripararla - racconta disperata - E pensare che quella sera, quando ho parcheggiato, ho anche scelto un parcheggio che ritenevo 'meno pericoloso' proprio pensando al piromane. Dell'auto ho bisogno, per cui quando potrò comprerò una piccola auto usata, ma in questo momento sinceramente ho anche paura a farlo: e se dovesse andare a fuoco di nuovo?".

Valeria, abituata a prendersi cura dei suoi pazienti, dice di aver cambiato un po' atteggiamento dopo questo episodio: "Sono molto amareggiata, incontro tante persone e mi adopero sempre per tutti, dopo questa cosa sono un po' più cinica. Ho incontrato migliaia di occhi in questi anni, forse anche quelli del piromane che mi chiedevano aiuto, e come è mia abitudine ho fatto del mio meglio. Comunque vivere a Lugo è diventato un incubo. Non credo ci sarà un risarcimento da parte del Comune o di altri sinceramente. So che è impossibile pensare a un pattugliamento costante, però si potrebbero aggiungere delle telecamere: Lugo è poco presidiata in alcuni punti critici, infatti succedono spesso atti vandalici, furti, risse, rapine. I cittadini devono sentirsi protetti".

Un'altra vittima del piromane è Maurizio, la cui Hyundai Tucson è stata distrutta dalle fiamme nell'incendio della notte tra l'8 e il 9 giugno scorso in via Macello Vecchio. "Mi sono svegliato di soprassalto alle tre di notte a causa del boato che ha fatto la mia auto - spiega - Mi sono affacciato e ho visto cosa stava succedendo. Hanno rotto il finestrino del passeggero e hanno buttato dentro qualcosa di incendiario, è partito tutto da lì. Era un'auto che aveva solo 5 anni e che avevo pagato 20mila euro. Sono stato costretto a comprarne un'altra perché ho mia mamma che ha 90 anni e che abita a 10 chilometri da casa mia, uguale mia suocera, per cui abbiamo bisogno di avere un'auto. È chiaro che abbiamo sempre paura che possa ricapitare".

Lorenza, la figlia di Maurizio, si è spaventata più del padre: "Dal momento che è cardiopatico, ho temuto potesse subire un infarto per lo shock - spiega -. Un'auto si può ricomprare, ma un padre no". "Credo che dovrebbero gestire meglio i controlli - conclude Maurizio - e servirebbe aumentare le telecamere, e non solo installare nuovi velox. Perché qui viviamo tutti nell'ansia".

