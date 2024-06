Paura in centro storico: altre quattro auto in fiamme nella notte a Lugo

Auto di nuovo a fuoco a Lugo. Nella notte tra venerdì e sabato altre quattro auto, dopo quelle distrutte appena due notti fa in piazzale Tiziano, sono state avvolte dalle fiamme e gravemente danneggiate. I veicoli erano parcheggiati in fondo a via Giaccari, verso via Acquacalda, a 500 metri dal comando dei Carabinieri.

Sul posto nella notte - allertati dai residenti del centro storico - sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento il rogo evitando che le fiamme intaccassero le auto parcheggiate in fila dietro a quelle incendiate. Sul caso indagano le forze dell'ordine, che dovranno cercare di capire se i due episodi incendiari siano collegati o meno.