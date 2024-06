Terza notte 'di fuoco' a Lugo: auto in sosta date di nuovo alle fiamme

Se due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, come si dice in gergo investigativo, ormai sembrano esserci pochi dubbi: dietro agli atti incendiari alle auto in sosta che negli ultimi giorni stanno affliggendo Lugo ci sarebbe la mano di qualcuno. Nella notte tra sabato e domenica il piromane ha colpito ancora, dando fuoco a due auto parcheggiate in via Macello Vecchio, di fronte al negozio di dischi 'Flexi'. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Solo la notte precedente a essere incendiate e distrutte erano state alcune auto in via Giaccari, a poca distanza da via Macello Vecchio, mentre tre notti fa un simile episodio si era verificato nel vicino piazzale Tiziano . È stata informata la Procura e sugli atti incendiari stanno indagando i Carabinieri di Lugo, che cercheranno di fare luce sulla vicenda per risalire all'eventuale colpevole.

"Ho sentito sia il sindaco Davide Ranalli per rassicurarlo che Andrea Lachi, Comandante provinciale dei Carabinieri, al quale ho chiesto il massimo sforzo investigativo per arrivare ad individuare l'autore o gli autori di questo deprecabile gesto - commenta il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - E sono convinto che anche questa volta i nostri Carabinieri, con il coordinamento delle indagini da parte del Procuratore Barberini, ci riusciranno".