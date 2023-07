Auto messe ko dall'alluvione: la Regione annuncia un ristoro da 5mila euro

Almeno 5mila euro a famiglia per contribuire alla sostituzione dell'auto rottamata a causa dell'alluvione. E' la misura a cui sta lavorando la Regione Emilia-Romagna, grazie anche alle risorse raccolte nel conto corrente istituito dalla Protezione civile. "Stimiamo circa 5.000 veicoli danneggiati", spiega la vicepresidente Irene Priolo, in Assemblea legislativa, quindi servirà un budget di almeno 25 milioni di euro.

Per questo, l'assessorato all'Ambiente ha deciso di stanziare altri cinque milioni di euro, che confluiranno nel fondo regionale per gli alluvionati, presi dalle risorse destinate al Piano per la qualità dell'aria. "Stiamo pensando a un meccanismo basato sull'autocertificazione e con controllo forte a campione - spiega ancora Priolo -, perchè i cittadini sono già affaticati dai tanti moduli che devono compilare. Servirà in ogni caso l'attestazione di rottamazione dell'auto, per stabilire il più possibile un nesso di causalità". Il contributo al momento sarà uno per famiglia, anche in caso di più veicoli danneggiati, precisa ancora la vicepresidente, "poi vedremo se ci saranno altre dotazioni".

Garantita anche un'attenzione specifica alle associazioni e realtà del terzo settore, che necessitano di mezzi ad esempio per il trasporto di malati, anziani, disabili o bambini. I contributi infine potranno essere chiesti anche da chi ha già sostituito l'auto. "Priolo ci dà buone notizie", commenta la consigliera dem Manuela Rontini, che ha portato il tema oggi in aula con un'interrogazione. "Mi permetto di suggerire che ci sia presto chiarezza sulle procedure - aggiunge l'esponente Pd - e che le risorse siano stanziate entro il 31 agosto", cioè in linea con la scadenza per il rimborso del bollo per le auto rottamate, altra misura di aiuto stabilita ieri dalla Regione insieme all'approvazione dell'assestamento di bilancio. (fonte Dire)