Investe un cane uccidendolo e scappa, caccia al pirata. "Non riesco a credere che non ci sia più"

Ha investito un cane uccidendolo, rischiando di colpire anche il suo proprietario, e invece di fermarsi si è dato alla fuga. E' il triste episodio avvenuto lunedì pomeriggio a Fusignano, in via Pistola, davanti a una casa abbandonata. A denunciarlo è Alexia, 29enne moglie dell'uomo che stava portando a spasso il povero animale.

"Erano le 17.30, mio marito stava portando a spasso Alvin, un trovatello che abbiamo adottato un anno fa dopo averlo salvato in condizioni pietose in campagna - spiega Alexia - Avevano una torcia accesa e il guinzaglio era molto corto, dal momento che Alvin era un cagnolone di 40 chili. A un certo punto alle loro spalle è arrivata un'auto a tutta velocità, che mio marito è riuscito a identificare in una Golf grigia-argento, e nonostante loro fossero dal lato opposto della carreggiata l'auto si è allargata contromano colpendo in pieno il cane e sfiorando mio marito".

La ragazza ha la voce spezzata dalle lacrime nel raccontare quanto successo: "Alvin è volato nel fosso ed è morto sul colpo, mio marito è stato miracolato. Ma la cosa grave è stata che l'auto, invece di fermarsi, non ha neanche accennato a rallentare ed è scappata. Per fortuna mio marito, nonostante nell'impeto del momento non sia riuscito ad annotarsi la targa, ha riconosciuto almeno il modello dell'auto. Lunedì abbiamo subito chiamato la Polizia, che ci ha detto che le pattuglie in zona avrebbero controllato auto di quel modello, e martedì pomeriggio sporgeremo denuncia ai Carabinieri. Alvin era il migliore amico di mio figlio, non riesco a credere che non ci sia più...".