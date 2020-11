Mentre passeggia nota un'auto nel fiume: a bordo non c'era nessuno

Ha lanciato lo sguardo verso il fiume e, con suo grande stupore, ha notato che dall'acqua spuntava un'automobile. E' quanto successo venerdì mattina, attorno alle 11, a un uomo che stava passeggiando lungo via Argine sinistro Montone a San Pancrazio. L'uomo si è infatti accorto che dal fiume, che in questo momento ha un basso livello d'acqua, usciva una parte di automobile.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna e i Vigili del fuoco con squadra, sommozzatori e una gru. Una volta constatato che nell'abitacolo dell'auto non c'era nessuno, sono iniziate le difficoltose manovre di recupero continuate fino alle 16, quando l'auto è stata sollevata su via Argine destro Montone. Dalle prime ricerche l'auto, una Ford Kuga, risulterebbe rubata. Sono in corso le indagini per capire se il veicolo sia stato usato per commettere crimini e se i ladri abbiano poi deciso di liberarsene nel fiume.

Foto Massimo Argnani