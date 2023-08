Polizia rintraccia l'auto rubata e scatta l'inseguimento: fermata una minorenne

La Polizia rintraccia un'auto rubata e si lancia all'inseguimento, che si conclude con il fermo di una giovane. Questo è quanto successo nella mattinata di martedì a Ravenna. Tutto era iniziato però intorno all'una di notte, quando una Bmw X6 è stata rubata a Marina di Ravenna. In seguito al furto era immediatamente partita la ricerca delle forze dell'ordine. E qualche ora dopo una volante della Polizia di Stato ha avvistato la vettura. Subito è partito l'inseguimento che si è concluso in via Argirocastro a Ravenna, dove le due persone che erano a bordo del veicolo rubato hanno abbandonato il mezzo per tentare la fuga a piedi attraverso i campi. Una ragazza minorenne è stata fermata dagli agenti, mentre l'altra persona è riuscita a dileguarsi. Sul posto sono intervenute anche la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile per chiarire la vicenda e appurare se l'auto possa essere stata utilizzata per compiere qualche altro crimine. Accertamenti sono in corso anche fuori dal Comune di Ravenna. La minorenne nel frattempo ha fornito la propria versione dei fatti alle forze dell'ordine ed è stata differita al tribunale dei minori.