Auto rubata e rintracciata in poche ore: 30enne denunciato per ricettazione

La Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha recuperato, in meno di 24 ore, un veicolo rubato a una residente di Alfonsine. Il mezzo, una Fiat Punto che era stata parcheggiata nel viale della stazione di Alfonsine, era stato rubato nel pomeriggio di mercoledì. La proprietaria ha subito contattato il 112 e, grazie al sistema di telecamere in uso a tutte le forze di polizia della Bassa Romagna, a distanza di poco più di 12 ore dal fatto l’autovettura è stata individuata e fermata mentre era in circolazione sulla via San Vitale, tra Lugo e Bagnacavallo, da una pattuglia della Polizia locale. Il conducente dell’autovettura, un trentenne di nazionalità straniera, ma da anni residente a Bagnacavallo, è stato denunciato per il reato di ricettazione, che prevede da 2 a 8 anni di reclusione. L’autovettura nel giro di poche ore è stata riconsegnata dagli agenti alla proprietaria.

"Esprimo gratitudine agli agenti di Polizia locale che si sono brillantemente resi protagonisti di quest'azione meritoria - afferma il sindaco Daniele Bassi, delegato alla Sicurezza e alla Polizia locale per l'Unione della Bassa Romagna - Tutto ciò non è frutto del caso, ma di una forte e costante presenza che garantisce presidio e controllo del territorio. Inoltre è importante evidenziare la costante collaborazione, che si concretizza quotidianamente a sostegno e beneficio delle nostre comunità, con le forze dell'ordine dello Stato: anche questo importante aspetto contribuisce in modo significativo a rendere più sicure le nostre comunità".