Internet veloce per tutti: la fibra ottica arriva anche nella piccola frazione

Con un simbolico taglio del nastro è stato salutato l’arrivo della fibra ottica nella frazione di Villa San Martino dopo i lavori di cablaggio, svolti tra marzo e aprile scorsi. Un’inaugurazione avvenuta davanti alla cabina del nuovo punto di accesso di Spadhausen sulla strada provinciale Bagnara e alla quale erano presenti il vicesindaco Luigi Pezzi, la presidente di Consulta Sonia Graziani, l’amministratore unico dell’azienda Elia Spadoni.

Il nuovo punto di accesso offre una connessione veloce, fino a 1 Gbit/s, ed è un risultato reso possibile dalla buona adesione da parte dei residenti della frazione che hanno deciso di usufruire del servizio. In poche settimane dalla fine dei lavori è stato quindi già possibile migliorare la velocità da quella iniziale di 300Mbit/s.

L’arrivo della fibra ottica a Villa San Martino permette di colmare il divario digitale che era presente in frazione ed è un fatto molto atteso dai residenti e dalle attività imprenditoriali presenti. È una delle missioni di Spadhausen, azienda che ha firmato un'intesa con il Comune di Lugo dopo aver vinto un avviso pubblico e che lavora con particolare attenzione sui territori dove i grandi player nazionali del settore difficilmente investono.

"Abbiamo mantenuto un impegno che ci eravamo presi con questa comunità e siamo contenti del risultato e di come sia stato accolto dai residenti e dalle imprese - spiega il vicesindaco Pezzi -. Il percorso per portare la fibra ottica nella frazione è stato lungo e complesso, ma non potevamo né volevamo indietreggiare sulla promessa fatta. La recente alluvione è stata solo l'ultimo degli esempi che ci raccontano di quanto importante sia avere una connessione affidabile e veloce non solo per l'utilizzo ordinario ma, anche, in emergenza. La tecnologia in fibra ottica inoltre, oltre a tutti i vantaggi che già conosciamo, si è rivelata tanto più capace di resistere ai danni e tanto più veloce da riparare ove ce ne fosse bisogno".

“Siamo convinti che una connessione Internet veloce e affidabile sia un diritto di tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive – afferma l’amministratore unico di Spadhausen Elia Spadoni - . Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire tariffe accessibili a tutti i nostri clienti, anche a quelli che vivono in zone rurali. Questa nuova connessione sarà un valore aggiunto per la comunità di Villa San Martino e contribuirà a migliorare la qualità della vita dei nostri clienti”.