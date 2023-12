Donazione alla coop San Vitale di Ravenna per il progetto “Ikebana”

A natale si sa è tempo di amore e solidarietà; ed è proprio in questi giorni di festa che si è voluto consegnare un assegno di ben 2.000,00 euro alla coop San Vitale di Ravenna per il progetto “Ikebana” che continua a vivere a Cervia nei locali della Cooperativa, dove era nato, anni fa, con la coop Lo Stelo. Un progetto questo che nasce principalmente per dare valore e servizio alla disabilità e fragilità dei ragazzi e ragazze che trovano un valore importante in questo percorso che li aiuta a prepararsi al lavoro ed all’integrazione sociale e da anni dà una risposta anche alle tante famiglie, attraverso un percorso formativo e guida; grazie anche agli educatori che svolgono con piena passione questa professione che è fatta anche di tanta umanità.

Come mai e perché si è fatta questa donazione? e da cosa nasce? presto detto. Angela Guiducci (detta Bruna) madre di Stefano Macori di Tagliata di Cervia, ha realizzato un libro, curato da Donatella Rossi, dal titolo “Stefano … il tuo braccio sotto al mio – una storia vissuta”. Che ripercorre la storia e la vita di suo figlio Stefano, un ragazzo che ha vissuto fin dalla nascita una grave disabilità e che lei, attraverso questo libro, vuole continuare il suo ricordo ad aiutare altre persone. Bruna è molto soddisfatta di questo libro, come dice lei nella prefazione “….. ci tengo molto ad aiutare gli altri in tutte le maniere…cerco di esprimere ciò che ho custodito nel mio cuore per tanto tempo, perché possa essere motivo di speranza, pazienza, accoglienza della diversità dell’altro, pace e aiuto a perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile…”

Ed allora per dare senso a questo pensiero e desiderio di Bruna, anche la nostra associazione che di questi valori ne fa un progetto, ha voluto contribuire al sogno di Bruna, cercando dei sostenitori che ha trovato e che ringraziamo perché si sono fatti carico di tutte le spese del libro, oltre a noi dunque, Riccardo Focaccia della Focaccia Group Cervia, Paola Pirini imprenditrice Osteria la Ciurma Cervia e il gruppo Iperpneus Montaletto di Cervia. Grazie a loro abbiamo potuto reimpostare graficamente il libro alla sua seconda edizione e stamparlo in 150 copie e donandole alla famiglia Macori, che in brevissimo tempo ha venduto tutte le copie riuscendo a realizzare questo contributo. "Abbiamo poi realizzato anche un altro desiderio di mamma Bruna, di consegnare questo contributo in occasione della giornata di Santo Stefano, perché così si chiamava suo figlio ed era nato il giorno di natale del 1969. In questa occasione proprio alla pieve a Pisignano, dove l’associazione ha consegnato le borse di Studio XV edizione Francesca Fontana – al termine della santa Messa, anche alla presenza della presidente della cooperativa San Vitale di Ravenna Romina Maresi, di Alessandro e del babbo di Stefano, si è provveduto alla consegna dell’assegno di 2.000,00 euro".



La breve cerimonia molto toccante e sentita per il ricordo di Stefano (che ha lasciato questa terra il 24 gennaio 2022) e per il pensiero letto da Bruna in una letterina rivolta a Gesù Bambino … “Stefano, non ci sei più, eppure io ti sento con me. Sei lontano, ma sempre presente, a un passo dal cuore, ad un bacio di distanza, a volte avverto ancora…. il tuo braccio sotto il mio. Ci sono assenze che non passano mai e ricordi ci appartengono per sempre. Alzo gli occhi al cielo, mi fermo a cercare una stella. Ovunque tu sia, so che il tuo abbraccio mi arriverà anche da là… tua mamma Bruna” Pensiero che ha generato molta commozione nei tanti presenti alla cerimonia.

Piccoli gesti, come diciamo noi, o piccole gocce, fatte con semplicità, ma con il cuore e con amore che sono le cose più belle della vita, l’unica riconoscenza un sorriso ed un grazie che riempie le nostre anime.

In prima mattinata tutta la famiglia è stata accolta, sotto i portici del comune, oltre che dalla presidente della cooperativa San Vitale Romina Maresi, dalle operatrici e dai ragazzi con disabilità che lavorano in questo luogo; locali dove vi è la libreria e la vendita dei libri usati della cooperativa, un progetto che nasce proprio da questa finalità sociale di inclusione, dove sono stati acquistati, con le risorse della famiglia Macori, gli scaffali per riordinare la sede r riporre i libri in modo adeguato e con l’apposizione di una targa che ricorda appunto “Stefano”. Un bel momento di accoglienza e riconoscenza per la famiglia e gli operatori per la gradita visita e per la condivisione del progetto.