Dal torneo di tennis una donazione per la pediatria dell'ospedale

Nella mattinata di giovedì il presidente Gianmarco Gamberini e la consigliera Antonella Trenta del Circolo Tennis Dario Zavaglia hanno consegnato all’associazione Agevo Odv la somma di 500 euro raccolta, con le quote di iscrizione, in occasione del torneo Fit giovanile, maschile e femminile, disputato in formula rodeo. Questa donazione andrà a sostenere le attività che Agebo Odv propone nell’Unità di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Partendo dal Natale 2022, il circolo Zavaglia si propone di ripetere ogni anno questo evento, denominato, “I bambini per i bambini”, per sensibilizzare i giovani atleti verso azioni di solidarietà. Il dottor Marchetti, primario dell’Unità operativa di Pediatria e la presidente di Agebo Odv, Stefania Fongoli, hanno ringraziato i rappresentanti del Circolo tennis Zavaglia per la loro iniziativa, che ha coinvolto giovani in un’azione di generosità verso altri giovani.