Le auto sfrecciano sull'argine, la protesta dei residenti: "Vanno a tutta velocità e uccidono tanti animali"

Da qualche tempo gli abitanti di via argine destro fiume Ronco a Madonna Dell’Albero si lamentano dell’alta velocità delle auto che sfrecciano lungo la strada dell’argine per andare poi a immettersi sulla Ravegnana o su altri percorsi. "Una delle conseguenze di tutto questo è che continuano a investire animali che ci troviamo morti davanti alle case", afferma uno dei residenti della via. Ultimo della lista degli animali uccisi è un tasso.