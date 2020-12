Autobus gratuiti per un giorno in città e sul litorale

Anche quest’anno il Comune di Ravenna, Start Romagna e Mete hanno disposto una giornata di gratuità del servizio di trasporto pubblico in vista del Natale. Mercoledì 23 dicembre, ultimo giorno prima dell’entrata in vigore delle limitazioni connesse alla zona rossa, i cittadini potranno spostarsi senza costo con i bus in servizio sulle linee urbane e del litorale di Ravenna e sulle linee 145, 150 e 158 dell’area extraurbana. Gli orari dei servizi delle diverse linee sono consultabili sul sito di Start Romagna e sull'app Moovit. Si ricorda che la capienza a bordo dei bus, in base alle disposizioni ministeriali, è del 50 per cento di quella normalmente prevista e che i mezzi vengono costantemente sanificati.

