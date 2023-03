Autocarro finisce nel campo: strada chiusa e viabilità modificata

Disagi alla viabilità tra Alfonsine e Bagnacavallo. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, un mezzo pesante è uscito di strada mentre procedeva lungo la provinciale 28 'Rossetta', tra Alfonsine e Bagnacavallo appunto, finendo ribaltato sul fianco destro. L'incidente non è grave, ma per permettere il recupero dell'autocarro la circolazione è stata temporaneamente sospesa.

Sul posto è presente la Polizia locale dell'Unione del Comuni della Bassa Romagna, che sta deviando il traffico alla rotatoria di via Reale/statale Adriatica e all’intersezione fra via Roma e via Rossetta per chi proviene da Fusignano.