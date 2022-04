Autotreno resta incastrato nella via del centro: il camionista non aveva rispettato i tempi di riposo

Nella tarda mattinata di lunedì il personale della Polizia locale di Ravenna, e in particolare egli Uffici Città e Strumentazione Tecnica e Controllo al Trasporto Pesante, è intervenuto in via Giordano Bruno dove un autotreno, in violazione ai divieti sulla limitazione dei transiti vigente nel centro urbano cittadino, era rimasto incastrato nella stretta via cittadina.

Il conducente, un cittadino di nazionalità bulgara di 64 anni, all’arrivo degli agenti presentava sintomi di forte stress lavorativo, tanto da non riuscire più a condurre il mezzo pesante. Il personale della Polizia locale appartenente all’Ufficio specialistico dei controlli al trasporto pesante, attraverso lo specifico software “police controller”, ha proceduto all’esame del cronotachigrafo e ha riscontrato che negli ultimi 28 giorni, tempo massimo di registrazione, l’autista in più occasioni non aveva rispettato i tempi di guida e di riposo.

Per tale ragione gli agenti hanno proceduto alla contestazione delle relative sanzioni, per una somma di circa 900 euro, e a far trasportare il mezzo presso una depositeria autorizzata in attesa che il conducente e il mezzo fossero in grado di proseguire il viaggio.