Autovelox abbattuto sul Dismano: un cartello firmato 'Fleximan' era apparso in città

Potrebbe esserci la firma di 'Fleximan' dietro il palo di sostegno dell'autovelox abbattuto in via Dismano, alle porte dell'abitato di Osteria. La scoperta è stata fatta venerdì mattina: il palo metallico che reggeva l'impianto di rilevazione della velocità è stato tagliato alla base, facendo poi crollare l'autovelox nei campi a lato della strada. Sul posto, in mattinata, era presente un tecnico per lo smontaggio dell'impianto.

Nel frattempo un cartello con la scritta "Arrivo Fleximan" era apparso ieri in via Bellucci a Ravenna: era stato affisso sull'autovelox attivo dallo scorso 25 ottobre sulla strada che porta dalla zona del Pala De Andrè verso il centro della città. Su entrambi questi atti dunque si delinea la "firma" di 'Fleximan', ignota figura che avrebbe abbattuto vari velox fissi, con l'ausilio di un flessibile, in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Ora le forze dell'ordine ravennati dovranno indagare sulla vicenda.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday