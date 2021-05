Autovelox e telelaser: l'elenco delle strade controllate a maggio

Nel mese di maggio i controlli della velocità tramite autovelox e telelaser da parte della Polizia locale saranno eseguiti nelle seguenti strade: a Osteria in via Dismano, a Classe in via Romea sud, a Gambellara in via Gambellara, a Marina di Ravenna in viale della Pace, a Mezzano in via Reale, a Porto Fuori in via Bonifica, a Marina Romea in viale Italia, a Ravenna in viale Mattei, via destra Canale Molinetto, via Trieste, a Piangipane in via Piangipane, a San Pietro in Vincoli in via del Sale, a Carraia in via Cella, a Sant'Alberto in via Basilica, a Savarna in via Savarna. La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull'intensità di traffico, sulle segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d'istituto del Corpo.

Eccesso di velocità: cosa si rischia

- Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

- Oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

- Oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite - prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

- Oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7 è aumentato di un terzo.