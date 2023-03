Autovelox e telelaser nel ravennate: ecco le strade controllate a marzo

Nel mese di dicembre i controlli della velocità tramite autovelox e telelaser da parte della Polizia locale saranno eseguiti nelle seguenti strade: Ammonite - Via Santerno Ammonite fra civico 89 e 91, Marina Romea/Porto Corsini - Via Baiona 138, Piangipane - Via Piangipane civ. 434, Savarna - Via Savarna antistante il civico 299, San Pietro in Vincoli - Viale Farini all’altezza dell’intersezione fra Via del Sale e Via Castello, Ragone SP5 - all’altezza del km 5 direzione Russi-Ravenna, Roncalceci - Via S. Babini all’altezza del civico 111, Mandriole - Via Mandriole centro paese vicino chiesa civico 182, San Bartolo - Via Cella civ. 207, Campiano - Via Petrosa all’altezza del civico 89, nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Violaro, Ravenna - Via destra Canale Molinetto fra Via Stradone e Via Casadei, Via Trieste all’altezza del civico 230 (in prossimità della rotatoria Finlandia), Via Ravegnana nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Falconieri, Classe - Via Romea Sud all’altezza del civico 251, nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Francavilla, Madonna dell'Albero - Via Cella ingresso da Adriatica direzione San Bartolo civ. 50/52, Mensa - Via Mensa all’altezza dell’intersezione con Via S. Martino, San Zaccaria - Via Dismano in adiacenza alla Piazza del Vino, Via del Sale civico 212, Borgo Faina - Via Dismano all’altezza del civico 199, Osteria - Via Dismano all’altezza del civico 248, nella immediate vicinanze dell’intersezione con Via Lunga, Castiglione - Via Turci 144, Via Zattoni 26, Lido di Savio - Viale Byron all’altezza del civico 140, Località Ca' Bosca - area di parcheggio antistante il bar, Sant'Antonio - Via Bendazza nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Pile, Carraie - Via Cella all’altezza del civico 550/A nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via L. Ercolani, Gambellara - Via Gambellara a circa m. 50 in direzione nord a partire dall’intersezione con Via Chiesa, Marina di Ravenna - Viale della Pace in prossimità del civico 468 (ristorante Alma).

Eccesso di velocità: cosa si rischia

- Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

- Oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

- Oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite - prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

- Oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7 è aumentato di un terzo.