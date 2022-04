Prestazioni psicologiche gratuite per bambini e ragazzi: l'associazione apre un nuovo sportello

Giovedì sera, presso il Grand Hotel Mattei, Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa, presieduto per l’anno in corso da Lorenzo Frisenda, ha donato 2.500 euro all’associazione Auxilia Onlus, rappresentata da Elena Alessandrini. Auxilia Onlus è un’associazione di volontariato nata a Cervia nel 2005; nel tempo ha sviluppato tanti progetti di solidarietà sia all’estero, prevalentemente in Africa, che nel nostro territorio.

A maggio 2022, con l’aiuto del Lions Club Ravenna Romagna Padusa, che ha creduto fin da subito sull’importanza di questo progetto, Auxilia aprirà un nuovo sportello a Ravenna, che servirà a titolo gratuito prestazioni di tipo psicologico rivolte prevalentemente a bambini e adolescenti. E’ il primo passo di una collaborazione permanente tra il Lions Club Ravenna Romagna Padusa e Auxilia Onlus.