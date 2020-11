Aveva allestito in casa una serra per la marijuana: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un italiano e un cittadino originario della Guinea. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Filetto hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno scoperto una serra artigianale nascosta da un pannello di legno, munita di sistema di areazione, illuminazione e riscaldamento, utilizzata per la coltivazione e la crescita della marijuana. La sostanza complessivamente rinvenuta e sottoposta a sequestro ammonta a circa 100 grammi. All’interno della casa sono stati rinvenuti anche 30 semi di marijuana e una macchina per il sottovuoto necessaria al confezionamento delle dosi. L’italiano incensurato, dopo la convalida dell’arresto, su disposizione del Gip di Ravenna è stato sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna.

Invece i Carabinieri del Norm di Milano Marittima hanno proceduto all’arresto di un cittadino della Guinea sorpreso mentre tentava di compiere un furto in un’abitazione nella nota località marittima. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, all’esito dell’udienza di convalida è stato tradotto in custodia cautelare in carcere.