Aveva la droga nascosta in auto e in casa: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 44enne ravennate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altra notte, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, un equipaggio della Sezione Volanti dell’ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto, in via Romea Sud, al controllo di una persona, identificata per il ravennate, che è risultata essere in possesso di un involucro in cellophane contenente 10 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno quindi eseguito la perquisizione domiciliare all’abitazione dell'uomo, in seguito alla quale hanno rinvenuto e sequestrato un ulteriore involucro in cellophane risultato contenere 60 grammi di marijuana. Il 44enne è stato quindi condotto in Questura, dove è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.