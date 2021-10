Avvallamento improvviso in mezzo alla strada, chiude un tratto di via Canale Molinetto

A seguito di un avvallamento creatosi in via Canale Molinetto, è stata disposta domenica mattina la chiusura al traffico del tratto di via Canale Molinetto; il traffico proveniente da Ravenna, anche quello del trasporto pubblico locale, e diretto a Punta Marina Terme e Lido Adriano, è stato quindi deviato sul seguente itinerario: viale Europa, via Trieste, lungomare C. Colombo e viceversa. Conseguentemente sono stati chiusi anche gli svincoli che dalla SS67 via Classicana si immettono in via Canale Molinetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i tecnici del Comune per tutte le necessarie verifiche e già da domani sono previste le relative operazioni e lavori di ripristino.