Denunciata anomala morìa di api, la cooperativa: "Causata da comportamenti irresponsabili"

Nel giorni scorsi Paolo Belletti, presidente della Cooperativa Villaggio del Fanciullo, ha inviato al Servizio Veterinario dell'Ausl e all'Ara - Associazione apicultori - una segnalazione, corredata da foto, relativa a un avvelenamento grave di api che si è registrato il 14 maggio scorso nella zona a sud di Ravenna, nelle località Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero.

La Cooperativa Sociale Villaggio del Fanciullo ha le proprie arnie in via 56 Martiri a Ponte Nuovo: preoccupato dall’accaduto, Belletti - scorrendo i social degli apicoltori - ha avuto "la sensazione che tali episodi si siano riscontrati anche in altre aree. Riteniamo che l'avvelenamento sia stato causato da trattamenti a piante e colture, che particolarmente in questo periodo dell'anno sono causa ripetuta di moria delle api. Inutile affermare che l'accaduto, al di là del danno che provoca agli apicultori colpiti, è il frutto di comportamenti assolutamente irresponsabili che provocano danni irreparabili al nostro ambiente. Spero che possano essere adottati provvedimenti di repressione di tali fenomeni o perlomeno di sensibilizzazioni degli operatori agricoli e delle loro associazioni, per richiamare tutti a un maggiore senso di responsabilità e di rispetto della natura".