Avviata la “tattica” di rigenerazione del quartiere Darsena: 30 i partecipanti al primo incontro

Pomeriggio di lavoro per i “presentatori di idee” che hanno risposto all’appello 1 dell’Amministrazione. Sono stati una trentina i partecipanti al primo incontro, organizzato dal Comune di Ravenna e animato, gestito e guidato dal “Multilab” (gruppo multidisciplinare, interno al progetto UIA DARE, composto da KCity, Nomisma, LABSUS e Politecnica), per mettere in comunicazione e attivare la collaborazione attiva dei soggetti - persone fisiche, gruppi di cittadini, associazioni, imprese - promotori di idee e progetti per la composizione della “Tattica Darsena 2022-2023” che hanno risposto al primo dei due appelli lanciati lo scorso mese di novembre dall’Amministrazione per attuare il processo collaborativo di rigenerazione del quartiere Darsena di Ravenna.

Tra le “proposte” arrivate al Comune, che rispondevano ai tre criteri individuati nell’appello: attivazione e riuso di beni comuni; riuso transitorio; trasformazione urbana di interesse pubblico, ne sono state scelte 19 avanzate – solo per fare qualche esempio - da UNIBO e dall’istituto “Rizzoli” di Bologna; dalla Cooperativa “Villaggio Globale” e dalla Cooperativa “E” che hanno suggerito, rispettivamente: la realizzazione di un’edicola sociale insieme ad una “casa delle memorie vive” e un “centro multidisciplinare per le arti performative – Almagià 2023_2027” fino alla proposta dell’ASD Canottieri Ravenna che l’ha intitolata: “Il canottaggio torna in Darsena”.

Dopo una breve presentazione sull’insieme delle proposte, i partecipanti – riuniti nella sede del Decentramento “Darsena” in via Aquileia – si sono divisi in 5 “tavoli” ed hanno iniziato a “collaborare” guidati, nella tecnica del “World Café”, dai facilitatori di “Multilab” con l’obiettivo primario, ancor prima di vedere realizzato ciascuno la propria proposta, di costruire una comunità di progetto che possa diventare protagonista nel futuro della Darsena per la riattivazione, il riuso e riqualificazione del quartiere.

Per saperne di più e per restare aggiornati tutte le informazioni sono disponibili sul portale della rigenerazione della Darsena "Approdo comune" www.darsenaravenna.it.