La grande azienda agroalimentare assume dipendenti nel Ravennate

Mutti, azienda che si occupa della lavorazione del pomodoro, ricerca ancora 200 figure da inserire nel conteso aziendale per la campagna di trasformazione del pomodoro. L’attività lavorativa, che si svolgerà da metà luglio sino a fine settembre all’interno degli stabilimenti del gruppo di Montechiarugolo (PR) e Collecchio (PR), riguarderà incarichi di tipo produttivo, amministrativo o tecnico.

Tra i ruoli che saranno svolti dagli operatori stagionali troviamo anche l’addetto alle campionature nei campi di pomodoro che si occupa di prelevare la materia prima presso le aziende agricole conferenti e trasportarle negli stabilimenti Mutti al fine di effettuare alcune analisi preliminari sul pomodoro fresco. Per questa figura si ricercano persone patentate, diplomate in istituti tecnici agrari o studenti universitari in scienze agrarie e residenti nella provincia di Ravenna. Essendo un lavoro in movimento ad essi verrà assegnata un’auto aziendale.

Il contratto erogato è a tempo determinato stagionale la cui durata può essere variabile a seconda delle esigenze produttive. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti ed essere disponibili a lavorare su turni. Coloro che hanno già collaborato con l’azienda in occasione delle precedenti campagne avranno accesso prioritario alla posizione; chi, invece, non avesse ancora esperienza può inviare la propria candidatura attraverso il sito dell'azienda.