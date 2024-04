Storica azienda metalmeccanica rischia di chiudere, Fiom in sciopero: "A pagare saranno le famiglie dei lavoratori"

Fiom Cgil e Rsu aziendale hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per la giornata di domani, giovedì 18 aprile, nell’azienda Lega Costruzioni Apistiche, storica realtà metalmeccanica faentina specializzata nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per l’apicoltura. Lo sciopero sarà accompagnato da un presidio davanti alla sede dell’azienda in via Maestri del lavoro a Faenza.

"Risale al 2017 l’ultimo bilancio chiuso in utile, a cui si sono susseguite solo perdite di esercizio, molto significative a causa di alcune scelte che hanno messo in difficoltà la tenuta economico finanziaria dell’azienda. Il 2023 è stato l’anno peggiore, partito malissimo e chiuso ancora peggio", questo è quanto afferma la Fiom Cgil Ravenna a proposito dell'azienda faentina. Una situazione che si sarebbe trascinata fino allo scorso autunno, quando l’azienda avrebbe riferito al sindacato "di essere in forte difficoltà, mancava la liquidità per le normali attività aziendali e ciò induceva una parte significativa del personale a dimettersi, assottigliando i livelli occupazionali da 42 a 25 dipendenti circa. Di fatto, viene messa in discussione l’esistenza stessa dell’azienda e si apriva lo stato di agitazione sindacale".

A dicembre 2023 si apriva però un orizzonte di speranza grazie al "forte interesse per l’acquisizione dell’azienda da parte di una piccola società del settore con sede a Faenza". Tuttavia le trattative si sarebbero arenate, fin quando, all’inizio del mese di aprile, la società non sarebbe più stata interessata all'acquisto della Lega Costruzioni Apistiche. "Purtroppo, si è perso tempo preziosissimo che ha fatto desistere anche altri eventuali imprenditori che nel frattempo si erano fatti avanti - commenta la Fiom Cgil - Ad oggi l’azienda è fortemente indebitata, non più in grado di garantire la produzione e le lavoratrici ed i lavoratori sono tornati alle condizioni di fine anno 2023, ovvero senza la sicurezza del posto di lavoro e con fortissime incertezze sul futuro".

Per questo giovedì i lavoratori saranno in sciopero per l’intera giornata, con presidio dalle 8 alle 9 in via Maestri del Lavoro a Faenza. "È uno sciopero pieno di rabbia e amarezza perché non solo l’azienda in pochi anni a causa di scelte sbagliate ha dilapidato un capitale non solo economico, ma anche perché la direzione non è stata nemmeno capace di trovare un interlocutore credibile che la potesse rilevare - conclude il sindacato - Si rischia seriamente la chiusura e a farne le spese sono le circa 25 famiglie che non hanno alcuna responsabilità per quanto successo".