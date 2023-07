Il cuore grande dell'azienda ravennate: dona elettrodomestici alle comunità colpite dall'alluvione

Un gran bel gesto da parte di RM, un'azienda con sede a San Bartolo che da oltre trent'anni opera nel settore edilizio nell'ambito delle infrastrutture e costruzioni, che di recente si è distinta per il suo impegno sociale dimostrando una spiccata sensibilità nei confronti delle comunità locali. Dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna lo scorso maggio, dalla quale è uscita priva di danni, l’azienda ravennate ha deciso di destinare il 2% del valore degli ordini ricevuti nel mese di giugno all’acquisto di elettrodomestici, tra frigoriferi e lavatrici, da donare alle persone che hanno subito maggiormente gli effetti devastanti del disastro naturale.

RM ha agito prontamente per raccogliere i contatti a cui offrire il suo aiuto attraverso amici e conoscenti. Il totale di 41 elettrodomestici è stato suddiviso in base alle necessità delle diverse aree colpite. Faenza, Lugo, Cesena e Ravenna sono state le località interessate dalla generosità dell'azienda. Rispettivamente a Faenza sono stati consegnati 13 elettrodomestici, a Lugo 11, a Cesena 9 e a Ravenna 8. Non solo l'azienda è impegnata ad acquistare i beni primari, ma ne ha anche garantito la consegna tramite i propri mezzi e il proprio personale. Questo ha permesso di accelerare il processo di distribuzione e di assicurare che i beneficiari ricevessero quanto prima l'aiuto necessario.

I membri dello staff incaricati della consegna dei beni hanno avuto l'opportunità di ascoltare direttamente le testimonianze di coloro che hanno vissuto quei tragici giorni. Tra di loro c'erano persone che avevano appena completato i lavori di ristrutturazione, altri che dovevano prendersi cura dei genitori anziani nonostante l’allarme, e altri ancora costretti a lasciare le proprie abitazioni consapevoli che presto avrebbero perso ogni cosa. Nonostante tutto, la resilienza delle persone ha trionfato: rimboccandosi le maniche, hanno trovato la forza per ripartire più forti di prima. L'azienda ha dimostrato di essere un esempio di impegno sociale e di responsabilità aziendale e di come le imprese possono fare la differenza, offrendo aiuto e supporto nei momenti di maggior bisogno.