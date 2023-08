L’azienda romagnola dona 250mila euro per sostenere 8 scuole colpite dall'alluvione

Essere vicini alle persone e al territorio: questo è uno dei valori che guida l’azienda romagnola di frutta secca ed essiccata Euro Company. Attraverso la Fondazione Ossigeno, nata nel 2019 con l’obiettivo di sostenere progetti e attività concrete a supporto della comunità, l'azienda con sede a Godo ha deciso di sostenere le scuole dell’infanzia del territorio più colpite dall'alluvione di maggio, considerato il ruolo fondamentale che rivestono nel percorso formativo dei bambini, lavorando sullo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e morale.

Così, dopo aver mappato l’area circostante, sono state individuate 8 strutture che, a causa degli ingenti danni subiti dall’alluvione, necessitano di immediato sostegno, localizzate nei comuni di Faenza, Ravenna, Solarolo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Forlì. Proprio attraverso la Fondazione, l’azienda romagnola ha deciso di essere al fianco di queste strutture con donazioni monetarie o materiali, sulla base delle richieste specifiche, per un valore complessivo di 250mila euro. "La donazione - affermano dal'azienda - permetterà a questi luoghi fondamentali per il percorso di sviluppo dei bambini, di ripartire con gli strumenti e le attività principali, riattivando nel minor tempo possibile i servizi educativi indispensabili per le famiglie e l’intera comunità".