Conselice, le aziende del territorio regalano al comune un nuovo scuolabus

Un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico dei bambini conselicesi. Il nuovo automezzo ha 32 posti più due per l’autista e un accompagnatore, è alimentato a metano ed ha inoltre un allestimento speciale per il trasporto di carrozzelle per disabili. Giovedì si è tenuta davanti al municipio di Conselice la cerimonia di consegna. Lo scuolabus, costato 119mila euro è stato acquistato grazie al contributo di alcune virtuose aziende del territorio: la Bcc Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, la Cm Srl, la Fonderia Gattelli, la General Cavi, la Golfera di Lavezzola e l’Officina dell’Ambiente. L’amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, ha voluto ringraziare i soggetti privati che hanno contribuito all’acquisto dello Scuolabus “un gesto che testimonia l'attenzione per la comunità conselicese, supportando il miglioramento di un servizio indispensabile per gli studenti e per le loro famiglie”.