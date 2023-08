Azzannata da un rottweiler durante la vacanza in hotel: turista in ospedale

Serata di ferragosto da incubo per una turista del ravennate che, in vacanza in un hotel di Bellaria, è stata aggredita da un rottweiler che le ha provocato una ferita al labbro. La vittima, una 50enne di Massa Lombarda, per cause ancora al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto si trovava all'interno dell'albergo, quando ha cercato di accarezzare il cane che improvvisamente l'ha azzannata.

Aiutata dagli amici, che hanno provveduto ad allontanare l'animale e a chiedere l'intervento del 118, la signora è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata, per poi essere trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stata sottoposta a un delicato intervento per ricostruire lo strappo alla pelle del labbro lacerata dai denti dell'animale.

Dai primi rilievi la Polizia locale avrebbe accertato come il cane si trovasse col suo proprietario nello stesso albergo che ospitava la 50enne. Pare che il cane fosse stato affidato a una seconda persona quando si è verificata l'aggressione. Il rottweiler, comunque, risulta regolarmente denunciato e sarebbe coperto da assicurazione. La proprietaria ha spiegato che in passato l'animale non ha mai aggredito nessuno.