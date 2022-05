Bagnacavallo, 50 anni dei nidi d'infanzia: una targa in ricordo di Dina Bedeschi

Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione dei nidi d’infanzia del territorio della Bassa Romagna, mercoledì 18 maggio Bagnacavallo ospiterà un momento di ricordo importante. Presso il nido d’infanzia Tartaruga Scoiattolo verrà infatti svelata una targa in memoria dell’assessora Dina Bedeschi, che nel 1972 contribuì in maniera determinante a dare vita agli asili nido del comune.

Interverrà una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa, in programma alle 17.30, è aperta a tutti. Il nido d’infanzia Tartaruga Scoiattolo è in via della Costituzione 2.

Informazioni:

0545 280864