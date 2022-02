Bagnacavallo, 60mila euro per il miglioramento energetico dell'illuminazione pubblica

Le opere, per un importo di circa 60mila euro, consisteranno nella sostituzione delle attuali lampade con nuove lampade a led, oltre al rinnovo di alcuni tratti di rete, e interesseranno numerose vie.

«Continua così l’importante progetto – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – che la nostra Amministrazione porta avanti da tempo ed è mirato a garantire, accanto alla migliore illuminazione, un consistente risparmio energetico e una maggiore sicurezza delle nostre strade.»

L’importo delle opere verrà finanziato interamente dal contributo previsto dal Decreto del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 - quota 2022.

Nel frattempo, sempre in tema di miglioramento dell’illuminazione pubblica, nella frazione di Glorie si è provveduto alla sostituzione della linea elettrica aerea dell’impianto delle vie Argentina, Berardi e Bassa perché le funi portanti erano deteriorate a causa della corrosione.

Ha eseguito le opere, per un importo complessivo di circa 11.300 euro, la ditta Gamie di Lugo. La stessa ditta ha provveduto anche, sempre in via Bassa a Glorie, a sostituire il palo di sostegno di un punto luce.