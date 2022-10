Bagnacavallo, a Villanova un mosaico in ricordo di Angela Rossetti

Domenica 9 ottobre a Villanova di Bagnacavallo si è tenuto in piazza Tre Martiri lo svelamento di un mosaico dedicato ad Angela Rossetti, figura di spicco della politica locale per molto tempo, venuta a mancare lo scorso anno. La sindaca Eleonora Proni è intervenuta accanto ai familiari e agli amici di Angela Rossetti, agli esponenti del Consiglio di zona e del mondo associativo villanovese. Questo il ricordo riportato nella targa accanto a un’immagine floreale: «Tenace e generosa, ha messo la propria intelligenza e competenza al servizio del bene pubblico, lavorando con passione e determinazione per la crescita civile, sociale e culturale della nostra comunità».



Insegnante di matematica, nata nel 1949 a Villanova di Bagnacavallo, dove era sempre vissuta, Angela Rossetti era entrata nel Consiglio comunale di Bagnacavallo nel 1995 per poi divenirne presidente dal 2008 al 2009. Dal 2009 al 2014 era stata assessora a Politiche sociali e sanitarie, Servizi per la prima infanzia e Politiche finanziarie nella Giunta della sindaca Laura Rossi e dal 2014 al 2019 era rientrata in Consiglio comunale come capogruppo Pd. Aveva fatto inoltre parte per anni dell’esecutivo comunale e del coordinamento provinciale del Pd.