Bagnacavallo: auguri di Natale in streaming con le città gemellate

Bagnacavallo e le sue città gemellate Neresheim (Germania), Le Pays d’Othe (Francia), Strzyzow (Polonia), Stone (Inghilterra) e Pollutri quest'anno si scambieranno virtualmente in diretta gli auguri di Natale e faranno un brindisi a distanza per auspicare che il 2021 sia un anno migliore per tutto il mondo.

L’incontro tra i sindaci e i rappresentanti delle città si terrà sabato 19 dicembre alle 11. Gli interventi saranno tradotti simultaneamente nelle varie lingue. L’evento, promosso dal Comune di Bagnacavallo e dall’associazione di gemellaggi Amici di Neresheim, si potrà seguire in streaming sul canale YouTube del Comune. Successivamente il video sarà montato e condiviso anche sugli altri canali ufficiali del Comune.

"La situazione particolare che ci ritroviamo a vivere quest’anno – ha scritto il sindaco Eleonora Proni ai rappresentanti delle città partner di Bagnacavallo – ha limitato alquanto i rapporti fra le nostre città, costringendoci a rinunciare ai progetti di scambio per i nostri ragazzi e di incontro tra i nostri concittadini in occasioni di eventi e feste, che sono stati annullati o ridimensionati nelle varie città. Non vogliamo però che tutto quello che è stato costruito nei vari anni di gemellaggio svanisca a causa dell’isolamento dettato dall’emergenza sanitaria in corso. Abbiamo perciò pensato a questa iniziativa per ravvivare lo spirito di amicizia e collaborazione che accomuna le nostre comunità".