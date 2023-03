Bagnacavallo, l'Avis premia la generosità dei donatori di sangue benemeriti

Domenica la sala di Palazzo Vecchio ha ospitato l’assemblea annuale dei soci dell’Avis di Bagnacavallo. Sono intervenute, accanto al presidente Cesare Giorgi, al vicepresidente Gentilino Poletti e alla segretaria Laura Gagliardi, la sindaca Eleonora Proni e la vicesindaca Ada Sangiorgi. Il vicepresidente vicario regionale Renzo Angeli, non potendo essere presente fisicamente, ha inviato alcune note relative alla situazione regionale delle donazioni.

Il presidente dell’Avis di Bagnacavallo Giorgi ha ringraziato i donatori per la loro assiduità: le donazioni del 2022 sono state oltre 700. Ha inoltre ricordato che nello scorso anno la sezione di Bagnacavallo ha contribuito alla realizzazione di numerose iniziative che si sono svolte nel territorio comunale. La sindaca Proni si è a sua volta complimentata con i donatori, sottolineando l’importanza del dono del sangue e del plasma, assolutamente necessario per la sanità.

Ha poi consegnato le benemerenze ai numerosi donatori presenti, fra questi cinque con il distintivo oro (40 donazioni) e due con il distintivo oro e smeraldo (80 donazioni). A Roberto Bagnari, che ha cessato l’attività di donatore per limiti di età, è stato consegnato invece il distintivo oro e diamante per aver effettuato oltre 120 donazioni. Alla sezione Avis di Bagnacavallo risultavano iscritti, a fine 2022, 406 donatori, in aumento rispetto al 2021.