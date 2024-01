Bagnacavallo, il balcone del municipio si illumina di blu per ricordare le vittime civili delle guerre

La sera del primo febbraio il balcone del municipio di Bagnacavallo sarà illuminato di blu in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Su richiesta dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra insieme all'Anci (Associazione Nazionale Comuni italiani), la Giunta comunale di Bagnacavallo ha infatti aderito alla Giornata che si celebra ogni primo febbraio.

Istituita dal Parlamento con voto unanime nel 2017 e giunta al suo settimo anno di celebrazione, l'iniziativa vuole ricordare tutte le vittime civili dei conflitti passati e far riflettere sull'impatto dei conflitti contemporanei sulle popolazioni di tutto il mondo. "Il contesto internazionale in cui ci troviamo quest'anno, segnato dalle sofferenze delle popolazioni civili, richiede – secondo il Comune di Bagnacavallo – di riportare l'attenzione di tutta la collettività su un obiettivo comune di pace tra i popoli e uno stop alle guerre, nel rispetto delle Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali in essere".