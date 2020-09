Bagnacavallo, biblioteca Taroni: da lunedì l'orario invernale

Entrerà in vigore lunedì l'orario invernale della Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo, che resterà in vigore fino alla prima settimana di giugno 2021. Le nuove aperture sono così articolate: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30 e sabato 8.30-12.30. Dal 25 al 29 settembre, in occasione della Festa di San Michele, la biblioteca resterà aperta anche il pomeriggio di sabato e domenica, nonché tutte le sere fino alle 23. La biblioteca G. Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

