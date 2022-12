Bagnacavallo, grande celebrazione in piazza per il 78esimo anniversario della Liberazione

Si sono svolte mercoledì mattina le iniziative per il 78esimo anniversario della Liberazione di Bagnacavallo, promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona. Alle 9.30 è stata celebrata una messa presso il Sacrario dei Caduti, poi in piazza della Libertà ci sono stati il saluto della sindaca Eleonora Proni e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. Hanno chiuso le celebrazioni i canti e i pensieri di pace delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Berti, che al termine hanno liberato in aria palloncini colorati con la scritta “Viva la pace”. Nei giorni precedenti si erano svolte iniziative per l’anniversario della Liberazione anche nelle frazioni di Villanova, Glorie e Masiera.