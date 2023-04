Dalla cura alla prevenzione: parte da Bagnacavallo la campagna regionale "Costruiamo salute"

"Il carrello della salute" è il primo degli incontri organizzati dal distretto di Lugo dell'Ausl della Romagna, nell'ambito del piano di prevenzione regionale "Costruiamo salute". L'evento si svolgerà giovedì 27 aprile dalle 16 alle 18 nella saletta didattica della biblioteca comunale di Bagnacavallo. Operatori qualificati discuteranno sul come migliorare la gestione dell'alimentazione quotidiana.

Le altre tematiche al centro dei successivi incontri riguardano il tenersi in movimento, la sicurezza domestica e la sicurezza stradale. Il calendario prevede una serie di appuntamenti tra aprile e novembre in tutti i centri della Bassa Romagna. A Bagnacavallo è in programma un nuovo evento venerdì 12 maggio, sempre in biblioteca e con orario dalle 16 alle 18. Intitolato "Un passo alla volta", sarà dedicato alla scoperta dell’importanza del movimento.

"Gli incontri proposti dal distretto – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali di Bagnacavallo Ada Sangiorgi – sono particolarmente importanti perché spostano l’attenzione dalla cura alla prevenzione. Essere sempre più consapevoli dei rischi e delle opportunità per la salute che derivano dai diversi tipi di comportamento significa avere una società più sana, individui con una migliore qualità della vita e minori costi per il sistema sanitario. Questo vuol dire il piano di prevenzione: attraverso la conoscenza, stili di vita appropriati e l’impegno collettivo si può davvero costruire salute". Agli incontri, gratuiti, ci si può iscrivere inviando una mail a promosalute.ra@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e/o mail oppure telefonando al numero 334 6705941.