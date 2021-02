Bagnacavallo, conclusi gli interventi di manutenzione stradale

Si avviano verso la conclusione i lavori di manutenzione dei manti stradali del territorio comunale di Bagnacavallo finanziati a bilancio nel 2020. Eseguite dalla ditta forlivese Giovane Strada per un importo complessivo di circa 200.000 euro, le opere hanno coinvolto diverse strade del capoluogo e delle frazioni.

A Bagnacavallo sono stati eseguiti lavori in via Zamprante, all’incrocio con via Fossa e via Borgo XXI Dicembre e all’imbocco dell’incrocio tra la San Vitale con via Picasso e via Gobetti nell’area artigianale.

Nelle frazioni, la manutenzione del manto ha riguardato un tratto di circa 1,4 km di via Sbiaggia nella zona di Masiera, un tratto di circa 1,5 km di via Boncellino e, in compartecipazione con Hera, il tratto dissestato di via Viazza Nuova nella zona tra Villanova e Villa Prati. La ditta Giovane Strada ripristinerà inoltre a Bagnacavallo il tratto di via Galavotti interessato dai recenti scavi realizzati da Hera.

“Ogni anno l’Amministrazione comunale finanzia con le proprie risorse questi interventi di manutenzione stradale – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Vilio Folicaldi – conoscendo bene l’importanza che hanno e avendo cura di valutare le priorità di sicurezza e d’urgenza delle situazioni critiche. Si cerca di raggiungere una buona manutenzione delle nostre strade provvedendo a mettere annualmente a bilancio le somme disponibili, consapevoli che non sempre ci sono le possibilità per dare una risposta tempestiva a tutte le criticità”.