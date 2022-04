Bagnacavallo, decine di equipaggi hanno dato vita alla 100 miglia del Lamone

Decine di equipaggi, in 500 Fiat o in Ferrari, hanno partecipato domenica a Villanova di Bagnacavallo all’edizione 2022 della 100 miglia del Lamone, raduno e percorso enogastronomico-culturale riservato ad auto storiche. Dopo il ritrovo alle 9 del mattino presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova si è guidato alla volta del centro storico di Bagnacavallo e successivamente verso Glorie per visitare Villa Savoia, dove l’Associazione delle Erbe Palustri e il Consorzio Il Bagnacavallo hanno offerto un aperitivo. Gli equipaggi sono poi rientrati a Villanova per un pranzo tradizionale romagnolo presso la Locanda dell’allegra mutanda, sala conviviale dell’Ecomuseo, a cui è seguita nel pomeriggio una visita guidata. L’iniziativa è stata organizzata da un gruppo di appassionati di auto d’epoca in collaborazione con l’Associazione delle Erbe Palustri. Per le premiazioni è intervenuta la vicesindaca di Bagnacavallo.