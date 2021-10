Bagnacavallo, dieci video raccontano i servizi alla cittadinanza del Comune

Partirà nel fine settimana del 9-10 ottobre una nuova campagna di comunicazione sui canali social del Comune di Bagnacavallo, Facebook e Youtube, dedicata ai servizi alla cittadinanza. Si tratta di dieci brevi video in cui gli operatori raccontano come funzionano alcuni dei servizi di maggior interesse per l’utenza. Il primo video, Chi siamo e cosa facciamo, è una presentazione dell’area e dei servizi che si trovano al piano terra di Palazzo Vecchio, partendo dalla scelta del ticket per poi ricordare quali sono gli sportelli a disposizione dei cittadini. In primo piano ci sono l’Ufficio Relazioni con il Pubblico poi Anagrafe per le pratiche di residenza, lo Sportello certificati e autentiche, la carta d’identità, l’Ufficio protocollo e Anagrafe canina e lo sportello dedicato a Stato civile e Servizio elettorale.

Gli altri video riguardano invece argomenti specifici: alcuni si concentrano sui servizi in presenza mentre altri sono dedicati a servizi online. Dei primi fanno parte matrimoni e unioni civili, il contrassegno di parcheggio per disabili, la carta d’identità, l’anagrafe canina e la delegazione di Villanova. Le tematiche digitali, che guidano l’utente nell’utilizzo di alcuni servizi, riguardano il rilascio di Spid, le segnalazioni tramite l’app di Rilfedeur, l’accesso ai propri dati anagrafici attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e il cambio di residenza online. La campagna è stata realizzata dall’Area servizi alla cittadinanza su coordinamento dell’Urp e dell’Ufficio comunicazione.