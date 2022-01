Bagnacavallo, dopo l'Epifania arriva una novità per il mercato settimanale del sabato

Dall’8 gennaio saranno introdotte alcune modifiche alla dislocazione del mercato settimanale del sabato in piazza della Libertà e in via Mazzini, a Bagnacavallo. Le modifiche, condivise con le associazioni di categoria e gli ambulanti, consentiranno di compattare il mercato e liberare un tratto di via Mazzini, favorendo così la circolazione stradale e la sosta. Le bancarelle saranno infatti dislocate verso piazza della Libertà lasciando libero il tratto della via Mazzini che va da Porta Superiore a via Ramenghi. Il nuovo posizionamento sarà sperimentale fino al 31 gennaio. Successivamente, ne sarà verificata assieme agli operatori la funzionalità e saranno individuati eventuali correttivi.