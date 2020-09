Bagnacavallo, esperienza, scienza e giudizio nell'incontro con il professor Poletti

Nella serata di venerdì 18 settembre il professor Venerino Poletti, medico bagnacavallese, è stato protagonista di una conversazione dedicata al tema della Festa di San Michele 2020, il viaggio interiore.

Intervistato presso lo scalone monumentale dell’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo da Francesca Benini, capo ufficio Cultura del Comune, il professor Poletti ha condiviso le sue riflessioni “dall’esperienza alla scienza”, parlando della sua visione e del suo personale viaggio interiore come studente prima e medico poi, e affrontando successivamente il tema del giudizio, grande protagonista della mostra allestita al piano superiore del complesso, dal titolo Non giudicare. Erano presenti il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune.

Il professor Poletti è docente all’Università di Aarhus in Danimarca e direttore del Dipartimento Toracico dell’Ausl della Romagna presso l’ospedale Morgagni di Forlì.