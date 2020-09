Bagnacavallo, ex Mercato Coperto: parte il percorso partecipato verso la riqualificazione

Prenderanno il via martedì 6 ottobre i laboratori del progetto partecipato promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto di via Baracca. Fin dalle sue origini luogo di incontro e scambio nel centro storico di Bagnacavallo, dopo anni di uso sporadico il Mercato Coperto sarà rinnovato e oggi si prepara a una nuova vita. Saranno tre i laboratori che saranno attivati.

Il primo, in programma martedì 6 ottobre alle 20.30 nella Sala del Consiglio comunale, in piazza della Libertà 12, sarà dedicato alla programmazione delle attività, culturali e non solo, da realizzarsi all’interno dell’ex Mercato. Chiunque abbia eventi o attività da proporre potrà condividerle con gli altri partecipanti.

Lunedì 12 ottobre, sempre nella Sala del Consiglio, si parlerà invece della futura gestione dello spazio: sono particolarmente invitati quanti hanno un’idea imprenditoriale da presentare. Infine, lunedì 19 ottobre l’incontro avrà per tema il turismo e sarà ospitato presso l’albergo Antico Convento San Francesco, in via Cadorna 10. Il laboratorio ha per titolo Dal Mercato alla città: percorsi di valorizzazione turistica.

Tutti e tre i laboratori inizieranno alle 20.30 e avranno una durata di due ore. Per garantire il rispetto della normativa vigente in termini di prevenzione alla diffusione del Covid-19 l’accesso ai laboratori è limitato. Per partecipare occorre iscriversi sulla piattaforma Eventbrite a questo link bit.ly/2S86YV5 oppure scrivere a mercatocopertobagnacavallo@gmail.com. Se si desidera partecipare a più laboratori occorre effettuare più registrazioni. L’iniziativa fa parte del progetto “Al cuore della città”, promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione nell’ambito della legge regionale 15/2018 sulla partecipazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni sul percorso partecipativo è possibile contattare il numero 0545 280889, consultare il sito www.mercatocopertobagnacavallo.it, inviare una mail all'indirizzo mercatocopertobagnacavallo@gmail.com, oppure visitare la pagina Facebook @mercatocopertobagnacavallo