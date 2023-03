Bagnacavallo, gli uffici comunali nel 2022 hanno gestito oltre mille segnalazioni

L’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Bagnacavallo continua lungo la strada del potenziamento del servizio di gestione delle segnalazioni da parte di cittadine e cittadini, intrapresa ormai da qualche anno. La mole di segnalazioni che nel 2022 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico si è trovato a dover gestire è davvero da record: ben 1055. Nello specifico lo scorso anno sono state 702 le segnalazioni gestite attraverso la piattaforma Rilfedeur (+13% rispetto al 2021), tra cui spiccano quelle relative al verde pubblico, all’illuminazione e alla viabilità; a queste vanno aggiunte le 353 segnalazioni relative a problematiche di competenza di Hera, 80 in più rispetto al 2021, principalmente concentrate nel periodo di passaggio al nuovo sistema della raccolta rifiuti porta a porta.

"La segnalazione è uno strumento – ricorda l’assessore ai Servizi alla cittadinanza Francesco Ravagli – che può avere una duplice funzione: da un lato, dimostrare la sensibilità e l’attaccamento dei cittadini e delle cittadine alla cura del patrimonio comune della propria città; dall’altro, aiutarci a intervenire tempestivamente, nei limiti del possibile, per risolvere le problematiche riscontrate. Una delle priorità dell’Urp è la cura del rapporto con la cittadinanza e l’ascolto delle sue esigenze e, per raggiungere questo obiettivo, viene effettuato un monitoraggio costante delle segnalazioni, tenendo sempre alta la soglia di attenzione sui tempi di risoluzione della problematica e di riscontro". Visto l’aumento delle segnalazioni registrate nel corso del 2022, i tempi di chiusura, che indicano dopo quanto tempo il problema è stato risolto o comunque è stato fornito un riscontro al cittadino, sono in leggero aumento, passando da 12,39 a 14,24 giorni: nel dettaglio 20 giorni per le segnalazioni riguardanti animali, 13 per il degrado fisico e ambientale e 16 per viabilità e traffico.

"Nonostante l’aumento del carico di lavoro – riprende l’assessore – il primo dato che emerge è che tutte le segnalazioni sono state archiviate positivamente. Per questo ci teniamo a sottolineare l’importanza dell’impegno di tutti coloro che quotidianamente hanno il compito di gestire il rapporto con la cittadinanza e di chi deve poi provvedere materialmente alla cura del territorio. Un lavoro che spesso non fa notizia ma che è fondamentale per mantenere il nostro ampio e prezioso patrimonio pubblico nelle migliori condizioni".

È possibile effettuare segnalazioni accedendo al programma ”Rilfedeur” attraverso il banner presente sul sito del Comune o scaricando l’apposita app; in alternativa è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (0545 280888- urp@comune.bagnacavallo.ra.it). È molto importante fornire il proprio numero di telefono e l’indirizzo mail per essere informati dell’esito. Per le problematiche gestite da Hera è necessario rivolgersi a questi canali: per i rifiuti, scaricare l’app “Il Rifiutologo” oppure chiamare il numero verde 800 999500; per acquedotto o fognature chiamare il numero verde 800 713900, anche per il monitoraggio della segnalazione.