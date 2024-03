Bagnacavallo, il progetto "Comunità che cura" si chiude con gli interventi di De Pascale e Cavina

Si è concluso martedì al Ridotto del Teatro Goldoni con l’incontro “Comunità: che cura!” l’omonimo progetto promosso dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo in chiusura del proprio mandato. Introdotti dalla lettura di un suo racconto dell’alluvione da parte dello scrittore Cristiano Cavina, la sindaca Eleonora Proni, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e lo stesso Cavina hanno poi tenuto una conversazione a tre voci sul valore e il ruolo della comunità. La serata, come tutti gli appuntamenti precedenti, è stata moderata dal giornalista Alberto Mazzotti. Erano presenti inoltre i rappresentanti della Giunta comunale di Bagnacavallo.

Partito a dicembre da Glorie, il percorso si è sviluppato in dieci tappe tra le frazioni e il capoluogo. Negli incontri sono stati affrontati assieme a esperti e professionisti diversi argomenti riguardanti la comunità, dall’adolescenza alla terza età, dai cambiamenti climatici all’attività motoria, dalla sicurezza alle Case della comunità. Tutto in maniera colloquiale e interattiva, in modo da coinvolgere il pubblico nella discussione attraverso domande, interventi e considerazioni. La partecipazione complessiva è stata di circa 550 persone. “Comunità: che cura! Persone benessere territorio” è stato realizzato con la collaborazione del distretto sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna e dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.